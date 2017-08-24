「金門坑道音樂節」來了！ 8月29日開放報名

「金門坑道音樂節」今年特別邀請已封箱的京劇名角朱陸豪（左）參與演出。（金管處提供）

京劇名角朱陸豪將在翟山坑道中，演繹京劇與崑曲的特殊唱腔。（金管處提供）

翟山坑道特殊的音響環繞，帶來有如親臨歌劇院的效果。（金管處提供）

京劇名角朱陸豪（左）與大提琴家張正傑（中）。右為金管處副處長蘇承基。（金管處提供）

京劇名角朱陸豪（左）與大提琴家張正傑（右）將同台演繹當東方碰到西方的音樂魅力。（金管處提供）

「金門坑道音樂節」又來囉！金門國家公園管理處將於12月16日、17日在翟山坑道舉辦6場次，邀請大提琴家張正傑等音樂家共同演出。8月29日（周二）上午8時30分起開放報名，今年度全部採網路報名，並酌收報名費每人200元。

金管處表示，「金門坑道音樂節」自2009年開始舉辦，至今已邁入第9年，成功打造成為金門特色觀光活動，每年都吸引中外樂迷跨海前來朝聖，去年台灣遊客就占約6成。今年規畫2天精彩表演，延續深受歡迎的男女對唱《坑道歌劇院》，將由京劇大師朱陸豪、張正傑與頂尖音樂家在京劇與歌劇同場詠唱中，展現當東方碰到西方的音樂魅力。

第一天12月16日演出內容為京劇與弦樂四重奏，特別邀請已封箱的京劇名角朱陸豪在翟山坑道中，演繹京劇與崑曲的特殊唱腔。參與演出的弦樂四重奏音樂家有國家交響樂團首席小提琴家吳庭毓、新生代傑出小提琴家徐千黛、中提琴博士徐曉虹與「坑道音樂節」的催生者大提琴家張正傑等人。

第二天12月17日節目內容為《坑道歌劇院》，再次邀請女高音蔣啟真、男高音王典，重現今年出版《坑道迴響 Musical Echoes》影片中的經典畫面與歌聲，以最精緻的弦樂四重奏伴奏，演出經典歌劇、輕歌劇或音樂劇中膾炙人口的曲目，並運用坑道特殊的音響環繞，帶來有如親臨歌劇院，戲劇張力十足的效果。

該處表示，基於聽眾安全考量，每場次限200人，並採預約報名方式，凡年滿7歲以上（99年12月19日前出生）民眾皆可參加，7歲至12歲者需有1名成人陪同。另因進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者應考量行走安全無虞。

民眾可自〈金門國家公園網站〉進入網路報名系統，活動詳情也可於上班時段洽詢：082-313183解說教育課莊小姐。

(中時)