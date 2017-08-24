花蓮》火車站搖身國家公園 地下道打造太魯閣主題館
太魯閣國家公園是許多遊客到花蓮必遊景點，太魯閣國家公園與台鐵合作，將花蓮火車站總長210尺的地下道牆面，打造成為太魯閣主題展示館，讓造訪花蓮的遊客只要一下火車，就可以提前一窺太魯閣最具特色的山水生態與人文美景。
「走進太魯閣」主題展，設立在花蓮火車站第三月台後站大廳區的地下道內，太魯閣國家管理處在左右兩側牆面規劃以中橫公路時間序為主軸，展覽涵蓋「山水太魯閣」、「繽紛太魯閣」、「人在太魯閣」及「看見太魯閣」等內容。
太管處副處長張登文說，中橫與蘇花公路是造訪太魯閣國家公園最主要的道路，民眾循著公路沿線可以從海岸到高山、從低海拔到高海拔，欣賞到國家公園內最豐富的自然生態與人文美景，其中「繽紛太魯閣」，就是介紹橫跨海拔山林間的多樣生態系物種。
此外，「山水太魯閣」介紹中橫與蘇花公路沿線景點與步道，民眾可依「人在太魯閣」的時間軸線，依序了解「太魯閣族」、「百年古道」等內容，「山水太魯閣」，位於後站大廳牆面的「看見太魯閣」，則將太魯閣景點生態影像融合縮放在大型牆面上，作為整體展覽的圖文回顧。
太管處表示，將太魯閣的圖文展示設施沿伸至花蓮火車站目的，就是希望遊客能夠一下火車，就可欣賞到太魯閣的美麗景色，提前獲得相關旅遊資訊，另外也能在離開花蓮前，再次從展覽中回味旅遊美景，為太魯閣旅行留下美好句點。
(中時)
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