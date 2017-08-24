世大運》舉重女子75公斤級 姚季伶奪銅

姚季伶今在世大運舉重女子75公斤級奪下銅牌。(周鎮宇攝)

今年4月舉重亞錦賽在女子75公斤級奪銀的姚季伶，今參加臺北世大運舉重項目女子75公斤級，以抓舉105公斤、挺舉131公斤，總和236公斤，僅次於北韓連兩屆奧運金牌好手林貞心與白俄羅斯選手NAUMAVA Darya，拿下銅牌。

姚季伶今在抓舉第一次試舉，成功舉起96公斤，隨後第2次試舉挑戰101公斤級也成功，第3次加到105公斤，姚季伶順利舉起，與白俄羅斯選手NAUMAVA Darya並列第2。

來到挺舉部分，姚季伶第一次試舉126公斤，第2次試舉131公斤都成功，第3次試舉則是挑戰136可惜失敗，最終以總和236公斤，拿下銅牌。

(中時電子報)