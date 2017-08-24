張小月：與其讓陸方多所要求 不如雙方坐下來面對問題

陸委會主委張小月今（24）日公布最新民調顯示，7成以上民眾不同意中國大陸打壓台灣及片面設置兩岸交流政治前提的作法（75.2％），及認為中共以交流名義對台進行政治統戰無助兩岸關係發展（70.1％）。陸委會呼籲，對岸應正視台灣民意，共同推動多元良性的交流互動，方有助於兩岸關係向前發展。

同時，有8成以上民眾支持政府主張維持台海和平穩定是兩岸共同責任，雙方應健康正常往來與交流（87.8％），及認為兩岸人民持續往來交流有助增進兩岸良性互動（84.8％）。

針對自去年520以來，總統蔡英文多次提及兩岸有新情勢，應共創新模式說法，應如何執行，張小月認為，「與其都是對岸一直要求我們做這個做那個，不如兩岸一起坐下來面對問題，一起找到解決方案。」

張小月指出，兩岸對一些問題，多少有不同的看法，應該要接觸、要溝通，才能夠找到解決問題的辦法，溝通及交流是重要的。

對於新模式可能執行的時間點，張小月表示，兩岸情勢與國際情勢一直在變化 且變化快速，相關狀況政府都有掌握，並研究評估當中，目前還沒有結論。

陸委會表示，該民調是委託全國公信力民意調查公司，在7月31日至8月2日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,079份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.98％。調查結果已對受訪者性別、年齡、教育程度及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(工商)