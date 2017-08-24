世大運》俞俊安領軍 中華男高球團體暫居第2
2017世大運高球項目今(24日)在楊梅揚昇高球場登場，中華高球代表隊首輪打出奪牌希望，男子團體賽以總桿136桿(-8)高居第2，女子團體則以146桿(+2)，與韓國及泰國並列第4。
前天才在美國業餘錦標賽打進8強的旅外徵召好手俞俊安，首輪打出中華男子隊主將水準，首輪交出67桿，為陣中3人最佳，於個人賽暫居第4，劉永華以69桿位居並列第5，2人合力在團體位居第2，僅落後排名第1的日本隊3桿。
女子組方面，中華隊以侯羽桑72桿表現最佳，其次是今年只唸大1陳萱74桿，2人雖個人賽成績分別位居第9與並列第13，但團體賽以146桿並列第4，仍有奪牌希望。
世大運高球項目男、女各3人參賽，個人賽以4輪總桿決定排名，團體賽則每輪各取陣中2位較佳成績列入當日成績。
中華高球歷屆世大運共奪下3面金牌，為2007年曼谷世大運陳銘傳個人賽，2011年深圳世大賽女子林子麒個人賽，與姚宣榆、劉依貞團體賽。本屆世大賽男子隊有2014年仁川亞運團體金牌、個人銅牌俞俊安效力，奪牌希望很高。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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