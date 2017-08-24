長榮航秀小鮮肉 制服照吸睛

長榮航空新制服今日亮相，男性地勤制服上做了相當大的調整，更罕見地找來「小鮮肉」走伸展台，吸睛指數破表。（翻攝自臉書）

長榮航空新制服今日亮相，除了空姐是向來嬌點外，這次在男性地勤制服上做了相當大的調整，除了顏色更深、從兩件式改成3件式西裝，看起來更成熟穩重外，也罕見地在發表會上找來「小鮮肉」走伸展台，加分不少，吸睛程度完全不輸世大運的水球隊。

相較於對女性制服的評價不一，男性地勤制服倒是一面倒說讚，多數人認為「比現在的好看太多了」、「感覺其實不輸義大利航空呀！」、「至少修身，不會看起來太鬆垮」，也有網友說「帥哥怎麼穿都好看啦」、「沒想到長榮帥的男生還不少耶，已戀愛」。

長榮航表示，與過往最大不同，3件式的西裝表現正規與層次感，黑色領帶上更以長榮航空代表色作妝點，透過五條綠色或橘色繡點集合成機翼圖，呈現航線遍及五大洲的國際意象；背心的口袋可放置紙筆釘書機等小物品，有助於隨時協助搭機旅客登錄資訊。

新制服的材質，也是委請專業廠商特別開發混紡彈性紗及抗靜電碳纖維紗的布料，不僅具備良好伸縮彈性，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，讓一線人員工作更舒適。

第三代新制服設計過程長達兩年，不僅多次安排設計團隊實際走訪機場、劃位櫃檯、貴賓室，以及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的功能性，也安排設計團隊和高級主管及第一線服務人員進行訪談，協助精準掌握新制服的設計需求。

(中時)