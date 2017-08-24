舉重再傳好消息！姚季伶奪女子75公斤級銅牌

台灣舉重女將姚季伶征戰女子75公斤A組，以抓舉105公斤、挺舉131公斤，加總236公斤，拿下世大運銅牌，這也是我國舉重拿下的第五面獎牌，共累積兩金、一銀和兩銅。

二度征戰世大運的24歲姚季伶今天下午在淡江大學紹謨紀念體育館租出賽舉重女子75公斤A組，對上勁敵奧運雙金得主北韓林貞心和白俄羅斯選手、里約奧運銀牌那美夫（Darya Naumava）。

身高不到160公分的姚季伶明顯比同組其他10位選手矮了一截，但她不認為身高影響表現，以穩健氣勢摘下銅牌。

姚季伶抓舉時第一把挑戰96公斤，接著順利舉起第二把101公斤，最後成功挑戰105公斤，僅次於北韓林貞心的115公斤，與白俄斯那美夫同樣暫時並列第二。

挺舉部分，姚季伶，第一把挑戰126公斤，接著順利舉起第二把131公斤，第三把加到136公斤，可惜未能成功。

本場比賽奪冠的24歲林貞心曾在倫敦奧運拿下69公斤級金牌、里約奧運95公斤級金牌，是姚季伶的強勁對手，以抓舉115公斤、挺舉145公斤，總和260公斤拿下金牌。

(中時)