清查高昇芬普尼蛋 中市衛局封存2040公斤
台中市高昇畜牧場被檢出芬普尼雞蛋，衛生局接獲通報後，前往高昇3家下游經銷處稽查，分別於潭子區建利蛋行、豐原區建豐蛋行與北屯區高人商行封存問題蛋品，總計封存2040公斤，並要求業者儘速退回上游並銷毀。
稽查人員前往3處經銷處時，建豐蛋行現場已經沒有庫存蛋品，建利蛋行雖有80籃存蛋品、但也都退回上游，至於高人商行庫存蛋品共有20台斤裝的90籃，今晚業者將庫存品載運回高昇牧場。衛生局強調，另已要求業者自行通知回收下架下游疑慮蛋品，落實自主管理。
(中時)
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