小英向北京伸出橄欖枝卻引來共機繞台 林濁水點出關鍵

小英總統（中右）8日出席凱達格蘭論壇，並與擔任午餐演講貴賓的美國前副總統錢尼（中左背影者）握手致意。（資料照片，姚志平攝）

小英總統8日發表演說向北京伸出橄欖枝，之後中共軍機繞台威懾竟達4次之多，密集程度前所未有。民進黨前立委林濁水指出，這是2016小英在520就職演說後，北京冷處理兩岸反應的翻版，為何如此？林濁水點出問題關鍵。

8月8日凱達格蘭論壇，蔡總統發表了公開演講，她對北京喊話呼籲：「和平與穩定的兩岸關係是亞太區域內國家以及兩岸的共同利益。但是，這樣的信念不能單靠一方來達成，而是需要來自雙方的善意及合作。希望雙方都能一起找出兩岸互動的新模式，來幫助兩岸的穩定及繁榮。」

但蔡總統在該場演講時也強調「台灣和某些國家不一樣，我們並沒有把太平島拿來當作擴張與侵略的籌碼。」「台灣絕對不會停止捍衛區域航行和飛航的自由。」這些話與會者當然高度肯定，但聽在北京耳裡，勢必和520就職演說一樣認為是針對北京的公開嗆聲。

2016年蔡總統的520就職演說，被大陸國家主席習近平認定為不及格，習近平否決的關鍵在於蔡總統在演講中強調，台灣將參與美日民主自由價值同盟，並且將積極參與區域集體安全機制。

林濁水點出，和北京改善關係，及和國際上的「價值伙伴」提升關係，都是台灣重要的涉外事務，無法偏廢。但蔡總統強調她是解決問題的人，喜歡把所有的問題孤立化、單純化處理，因此不做什麼權衡，她用這種方式處理北京和「價值伙伴」的態度，以致都是向北京遞出了橄欖枝，卻換來北京的負面回應，兩岸關係反而因此惡化。

林濁水強調，蔡總統這種缺少在各政策之上的宏觀戰略調控的決策模式，再不調整，兩岸關係恐怕還會進一步的下行。

(中時電子報)