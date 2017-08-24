傳東芝選擇威騰電子為記憶體事業優先買家

據日本共同新聞社（Kyodo）周四引述知情人士說法指出，東芝已決定挑選威騰電子（Western Digital）組成的聯盟作為其晶片事業出售的優先競標方，與美日韓聯盟之間的談判告終。

東芝董事會周四召開會議，決定朝向與威騰電子達成出售東芝記憶體（Toshiba Memory）協議的目標發展。

據消息人士說法，東芝社長綱川智（Satoshi Tsunakawa）將在本周稍晚在日本與威騰執行長米里根（Steve Milligan）進行談判，希望解決與威騰之間的法律爭議，在本月底以前達成協議。

威騰將與美國投資基金KKR、日本官方支持的產業革新機構（Innovation Network Corp. of Japan，INCJ）和日本國營的政策投資銀行（Development Bank of Japan）合作聯手收購東芝記憶體。

(工商)