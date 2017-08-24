繞行大安溪北到大甲 公車668通車囉

第一部繞行大安溪北668公車通車，偏鄉民眾前往大甲市區將更便利。（陳淑娥攝）

第一部繞行大安溪北668公車通車，3天免費試乘吸引許多民眾體驗。（陳淑娥攝）

第一部繞行大安溪北的668號公車24日通車，全程22.4公里共設置48站，方便聚落分散的民眾搭乘，未來溪北人將融入大甲生活圈，屆時前往世界花博園區更便利；為培養668號運量，前3天歡迎鄉親免費試乘。

市議員吳敏濟表示，溪北地區日南里、孟春里、幸福里及太白里，因位處偏僻達不到經濟效益，長期沒有公車十分不便民，經積極爭取後668號終於通車。

吳敏濟說，668號路線全程22.4公里設置48站，溪北地區因聚落分散，所以提高站牌密度以方便搭乘，通車後將滿足溪北民眾融入大甲生活圈，方便洽公、就學、就醫、購物等需求；而前往花博外埔園區也將更便利，他建議在大甲火車站設置花博接駁站，才能紓解大批的人潮。

吳敏濟也表示，花博將於明年底登場，除了接駁車外，市府可透過多管道運輸方式，在通往外埔園區長達1.2公里的甲后路，適當設置i-Bike公共自行車站，讓遊客能有更多選擇前往園區，也能欣賞周邊的田野景致。

668公車採中型巴士行駛，降低營運成本，適合行駛於鄉間小路，又能照顧偏鄉居民的殷切需求，從日南火車站發車，經由通天路、東明路，繞行孟春里、日南里、太白里及幸福里等，再行經台一線大安溪橋到溪南的大甲市區。

(中時)