運用企業捐款 苗栗家扶贈54名小一新生入學禮
下禮拜國中小要開學了，苗栗家扶中心今年有54名受扶家庭的孩子要上國小一年級，家扶中心運用GIS業成基金會捐贈款項，為小一新生添購書包、圖文字典、削鉛筆機、鉛筆等文具組合等入學禮，希能家扶的小一學童能開心迎接人生新階段。
家扶基金會扶助的兒少、青年大多來自經濟弱勢家庭，不少家長礙於經濟條件，生活物質方面較無法顧及孩子需求，基金會各縣市中心，在每學期開始前會募集獎助學金，協助受扶兒少青年能安心就學。
即將踏入國小一年級的新生們領到新書包好開心，在基金會叔叔阿姨陪同下，把字典、削鉛筆機、鉛筆等文具逐一放進書包裡，在揹起新書包，準備踏入新生活。
苗栗家扶中心今年有54名國小一年級新生，中心也運用部分GIS業成基金會捐款，為兒童選購文具組作為新生禮品，讓弱勢家長們不用擔心要再花一筆錢。
GIS業成基金會總幹事羅敦偉表示，苗栗家扶中心長期投入兒少、青年的關懷服務，與基金會宗旨「愛台灣，關懷我們的下一代」一致，GIS業成企業在竹南鎮發跡，秉持社會公益，會繼續關懷縣內兒少社福機構需求。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，每年約發出4、500萬元獎助學金，全都來自社會善心捐款及企業支持，GIS業成基金會今年捐助中心200萬元，不僅協助中心順利發放獎學金，另辦理母親節親子1日遊及國中小學營隊等活動，讓社會愛心嘉惠更多學童及家庭。
(中時)
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