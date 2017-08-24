利菁金鐘沒入圍痛哭整夜！結果竟是她白哭一場
2017最強選秀第6屆Eelin Star璀璨之星最終總決賽今（24日）盛大展開，主持人利菁以一襲火辣深V禮服現身，被問起昨日金鐘公布入圍名單感想，她直言看到自己沒入圍，在家哭了一晚，還哭得很大聲。
利菁發現金鐘入圍名單竟沒有《麻辣天后傳》，自爆在家哭了一晚，哭很大聲，不過她也透露還有另一個原因讓她落淚，「因為我心情不好，玩電動結果死了一隻。」
利菁更開玩笑說，吳宗憲沒入圍就叫一叫，隔年就入圍，「我也來叫一叫，評審!努力工作的在這裡，這種天氣穿古裝，真是要命，裡面都是棉襖，很不容易的，憲哥也不容易啊。」
不過利菁最後才知道自己白哭了一場，因為她隔天一早連忙詢問製作單位，才知道節目根本沒報金鐘，當然也不會入圍啦。
(中時電子報)
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