印度最高法院判決 隱私權為基本人權

印度最高法院24日判決，隱私權屬於憲法保障範圍。這項歷史性判決不僅將迫使政府修改或停止採用全球規模最大的身分生物辨識系統Aadhaar，最高法院也同時推翻了高等法院先前恢復1項歧視同性戀法律的判決。

印度政府8年前推出Aadhaar身分生物辨識系統，民眾可自願提供指紋與虹膜等生物辨識資料，政府會將之存入資料庫，並提供一組12碼的數字做為身分證號碼，以減少詐騙社會福利的狀況。

然而，近來政府開始強迫民眾加入該系統，除社會福利外，就連申請退稅、銀行開戶、申請貸款、買賣不動產、甚至是購買價值5萬盧比（約台幣23592元）以上的商品，都必須透過Aadhaar系統進行。

印度當局主張，人民並無隱私權，且這套系統不僅有助於減少浪費、避免詐騙，且對印度為數龐大的窮人而言，這是他們唯一的身分證明方式。至今政府已強制收集逾10億民眾的辨識資料，人權團體擔憂，政府強迫加入的行為侵犯了隱私權，個人資料也可能遭到濫用，於是向法院提出訴願。

印度高等法院原本2度判決，隱私權不屬於基本人權，但遭最高法院的9位法官推翻判決。本次判決內，最高法院還推翻了高院恢復1項同性戀歧視法律的判決，據最高法院判決指出，「因性向而歧視個人，嚴重侵犯個人尊嚴與自我價值」，這對印度的LBGT（男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者）權益倡議團體來說，不啻為一劑強心針。

(中時)