來台攻讀博士 杜氏娥獲邀擔任移民署文化大使

杜氏娥傑出表現，獲邀擔任移民署文化大使。（曹婷婷攝）

擔任成大物理系助理研究員的杜氏娥，畢業於越南名校順化大學，為拓展國際視野決定來台繼續深造，順利取得成大物理系碩士及博士學位，傑出表現獲邀擔任移民署文化大使。

個性活潑開朗的她，在校期間受到物理系同學施伯欣注意，兩人志趣相投譜出戀曲，今年正式完婚，成為「正港」台灣媳婦。

杜氏娥出生於越南小康家庭，父母相當重視教育，省吃儉用讓4姐妹求學不虞匱乏，為減輕父母負擔，在校期間努力爭取獎學金，因表現優秀，與先生一同獲聘物理系博士後研究員，兩人目前已準備向科技部申請海外研究計畫，希望共同前往美國深造再返回台灣從事學術工作。

杜氏娥提到，雖然科技業薪資相對優渥，但他們夫妻希望持續研究並擔任教職，為培育優秀物理人才盡心力。由於杜氏娥表現傑出並精通中、英、越三種語言，台南市第一服務站也邀請她擔任新住民多元文化大使，協助進行紮根教育。

服務站主任林志鴻表示，培育國際人才及新南向生力軍是當前政府重點工作之一，在台灣已有近53萬個新住民家庭，對台經濟和社會貢獻良多，未來將持續尋找在地優秀新住民，協助推展多元文化，激盪出豐富多元的文化新風貌。

(中時)