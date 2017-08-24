立志當黑道且誤染毒 藉宗教力量回歸正途

正在屏東基督教晨曦會接受教化的19歲阿瑋，因吸毒誤入歧途，已進出監獄3次，接受宗教教化後，立志考神學院，未來教誨更多少年犯。（程炳璋攝）

更生保護會台南分會24日舉辦70周年慶歌唱比賽，更生人、志工、家屬都來參加，其中一位更生人阿瑋參與團唱表演，年僅19歲的他已因吸毒進出監獄3次，他透過宗教力量戒毒洗心革面，打算考神學院，當個教誨少年犯的神職人員。

「我從小就立志混黑道」阿瑋的父親曾犯下擄人勒贖入獄，僅管父親排斥兒子再走入歧途，阿瑋自己卻以「當兄弟」為志願，少年時飆車、打架，跟著老大混幫派。

有次老大提供K他命給阿瑋，提醒他記住味道，但不要吸食，卻引起他好奇心，私下與朋友一起吸食K他命與「咖啡包」毒品，並因此上癮，2個月後開始販毒賺錢。

混跡江湖、愛慕虛榮，阿瑋將販毒得來的錢花天酒地，請朋友吃喝、買名牌衣服、買禮物送女友，並未存下多少錢，不久他就被警察逮獲，陸續三次進出監獄。

第三次落網的阿瑋被判刑6年，但可選擇到宗教戒毒團體2年代替刑期，他被送往屏東基督教晨曦會戒治教化，卻無法習慣基督教的生活模式，主動要求寧願被關6年，也不願留在晨曦會生活。

阿瑋的母親難過的說「你要我等你2年還是6年？」打動了他，1年多來開始接納信仰，並受洗成基督徒。

阿瑋後悔過去錯誤的價值觀害了自己，靠著禱告戒除毒癮，希望2年戒治期滿，好好工作孝順父母，未來想考神學院，以自身痛改前非的經驗，從事教誨少年犯的工作。

更保會台南分會24日舉辦70周年慶南區歌唱比賽，不僅更生人參加，更保會志工、家屬都來共襄盛舉。台南市地檢署檢察長張文政、嘉義地檢署檢察長郭珍妮、高雄地檢署檢察長周章欽齊聚一堂，鼓勵更生人邁向全新的人生。

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(中時)