縣府救援「阿吉仔猴」，遺憾傷重將人道處置

斷腿獼猴跑到籠子裡大吃香蕉，順利逮捕，農業處人員將牠送往屏科大救治，可惜雙腿傷勢嚴重，還有鉛中毒情形，只能以人道方式處置。（潘建志翻攝）

屏東高樹鄉王姓民眾23日在路旁發現一隻雙腿斷掉的台灣獼猴，吃力地拖地而行，拍下影片向縣府農業處求救。縣府人員設置誘捕籠，順利抓到斷腿獼猴，送交屏科大救治。沒想到獸醫檢查後，發現獼猴雙腿傷勢嚴重，還有鉛中毒情形，只能以人道方式處置這隻「阿吉仔猴」。

王姓民眾是在訪友時發現斷腿獼猴，當時看到牠拖地而行，在路旁大啖牽牛花，非常可憐，友人告訴他猴子已在當地出沒2、3天，也不知道如何幫牠，王男因此拍下影片向農業處求援。

農業處人員到場後不見獼猴蹤影，只能放置誘捕籠，果然斷腿獼猴忍不住誘惑，跑到籠子裡大吃香蕉，順利逮捕，農業處人員也將牠送往屏科大野生動物收容中心救治。

縣府農業處副處長鄭永裕說，從獼猴傷勢很難判斷是因捕獸夾或其他原因受傷；不過屏科大獸醫檢查後發現獼猴雙腿傷勢嚴重，又有鉛中毒情形，很難救治，評估後決定以人道方式處置。

他說，台灣獼猴是保育類動物，有農民會因為種植的農作遭破壞，設置陷阱捕抓。建議民眾可以向林務局申請設置電網補助，或以非傷害性的方式進行驅趕，以免觸法。

(中時)