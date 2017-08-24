網紅變影帝！奇安勞利渣男演技獲肯定
網路發達，捧紅不少素人男女，其中發生在YouTube上擁有300萬訂閱人數的網紅奇安勞利（Kian Lawley），憑藉帥氣外型與敢玩作風，加盟演出《紐約時報》暢銷小說改編的電影《還有機會說再見》（Before I Fall），不僅演技獲得觀眾一致好評，更以本片奪下2017年青少年票選獎（Teen choice Award）劇情電影類最佳男主角獎肯定，堪稱網紅跨界演員的成功範例。
他在片中詮釋女主角的男友，精蟲衝腦一心只想要把女主角破處，自然生動的演出，讓不少觀眾揣測這就是他的本性，也讓他大喊冤枉：「這角色根本是個渣男！我本人比他好多了！」
當被問到為何要轉戰演員時，奇安表示：「我已經厭倦一直在網路上扮演自己，我想要創造一個全新的角色，讓自己的表演能夠接觸到更多且更廣的面向。」問他最想飾演片中哪個角色時，奇安直言想演女主角柔伊德區（Zoey Deutch），正因女主角在片中不斷重複輪迴自己同一天的命運：「因為我也想體驗時空倒回，能夠重新選擇的感覺。」
擁有300萬粉絲的奇安勞利，是美國知名YouTuber。他的影像風格大膽幽默，舉凡和朋友互滴蠟油、用辣椒醬洗澡等等，各種題材百無禁忌，更常在影片中撩衣上空秀身材，敢玩程度堪比台灣初代網紅團體「Circus」。
日前他更以本片榮獲2017年青少年票選獎劇情電影類最佳男主角獎肯定，該獎項由13到19歲的觀眾，透過各大社群網站和網路媒體投票選出，足見奇安在青少年之間的高人氣與影響力。有趣的是，本片導演也在受訪時透露，她就是在網路上看到奇安的影片，才會主動找他接演這部電影。《還有機會說再見》9月1日在台上映。
(中時)
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