日月光排污染廢水改判有罪 陳菊：高度肯定

針對日月光K7廠被控涉嫌排放廢水汙染高雄後勁溪1案，高雄高分院24日更一審改 判4人有罪，高雄市長陳菊（如圖）24日參加身障團體秋節禮品推廣記者會受訪表示對此判決高度肯定。（王錦河攝）

針對日月光K7廠被控涉嫌排放廢水汙染高雄後勁溪1案，高雄高分院24日更一審改判4人有罪，高雄市長陳菊24日在市府中庭參加身障團體秋節禮品推廣記者會受訪表示，對此判決高度肯定。

2013年日月光半導體偷排廢水汙染後勁溪，日月光廠務處長蘇炳碩等5人被依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴，一審時4人被判1年4月至1年10月不等徒刑且均獲緩刑，二審時5被告則全被判無罪，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審改判4被告刑度與一審一樣。

陳菊表示此一判決是提醒企業界要對工廠排放的廢水廢棄物負責，也希望企業更加謹慎以對。

(中時)