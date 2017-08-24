新光公主吳欣盈遭林知延跟監 壓力大到吃安眠藥還得疱疹

新光金控第三代吳欣盈（見圖）控告先生、華南金控第三代、華南銀行副董事長林知延妨害秘密，24日出庭時隨扈前後護駕、不發一語。（方濬哲攝）

華南金控第三代、華南銀行副董事長林知延（見圖），遭妻子、新光金控第三代吳欣盈控告妨害秘密，24日步入台北地方法院時喊話「希望念著多年的夫妻情份，雙方可以有和諧的關係，能夠見面好好坐下來談」。（方濬哲攝）

華南王子林知延，與新光公主吳欣盈婚變引發跟監偷拍妨害祕密官司，台北地院今(24)日下午一度關門審理後再恢復公開審理，吳欣盈當庭表示，因為這個案子讓她壓力非常大，且備受折磨，晚上都要吃安眠藥，甚至因此得了疱疹，她希望法官盡快審結。

對於林知延先前具狀陳報的22張照片，據了解，法官當庭檢視後，認為照片都是在公開場合拍攝，且在2人離婚訴訟開打時就已提出，沒有證據能力，裁定駁回林知延方面具有證據能力的聲請。

吳欣盈為此表示，婚姻中的摩擦不是一兩張照片或外遇就能造成，她把數位相機放在林家是要「警惕」林知延；數位相機有記憶卡，可透過電腦增加和刪減；時間、地點和順序都可修改。

吳欣盈最後還說，她在林家沒有鑰匙，林知延又常翻她的東西，讓她沒有隱私，檢察官也很寛容給了很長的時間談和解可能，法官也明確表示家務事可好好談談，但林知延和劉宗欣從頭到尾沒有認錯，還拉長戰線拖延訴訟。

她小林知延9歲，當初婚姻的承諾林都未做到；林希望她留下，卻又一直跟蹤她，還透過媒體中傷她，也和姻親聯合起來對付她，讓她非常生氣。對吳欣盈法庭上的說法，林知延沒有反駁和發表意見。

法官則說，法院的案件非常多，恐怕無法短期密集一個案件，但法院會盡快審理本案。

(中時)