意圖瞞天過海　開計程車盜樹瘤就逮

林嫌開計程車盜木，企圖掩人耳目。(沈揮勝翻攝)

涉案車輛。(沈揮勝翻攝)

截獲的樹瘤。(沈揮勝翻攝)

樹瘤價值不貲。(沈揮勝翻攝)

1輛載有多名男子的計程車，21日晚間在南投縣信義鄉新鄉、羅娜部落附近的投59線、亞杉坪林道鬼鬼祟祟，信義分局掌握線報，調度各派出所、偵查隊、警備隊等警力攔查。

計程車為逃避警方追緝，從新鄉繞路直奔新中橫；晚間8點多在台21線96K處及羅娜部落下方被圍捕，車上多人逃逸，林姓司機就逮。

羅娜派出所所長方光雄、副所長全春發、警員松國亮等持續追緝，22日凌晨5點在郡大檢查所後方逮捕1名逃逸外勞。

警方擴大搜索，追緝其他在逃嫌犯，並在計程車內起出5塊扁柏、臺灣杉樹瘤、鏈鋸等贓、證物，隨後又在亞杉坪林道入口處，即計程車接駁點起出找到9塊扁柏樹瘤，總重合計約77公斤，訊後將林嫌及逃逸外勞依森林法第50條搬運森林主、副產物贓物罪移送偵辦。

另，南投縣警局竹山分局21及24日執行全縣毒品大掃蕩勤務，首日在竹山鎮頂林路查獲林姓犯嫌身上查獲使用過的1級毒品海洛因注射針筒及海洛因殘渣袋等毒品。

23日又於竹山鎮中正巷查獲游姓犯嫌非法持有2級毒品安非他命5小包，共13.25公克，及毒品吸食器一組，犯嫌均坦承犯行，依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

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(中時)