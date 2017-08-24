歐洲毒蛋恐慌持續 造成荷蘭家禽業損失3300萬歐元
據大陸《環球網》報導，荷蘭政府近日初步估計指出，歐洲「毒雞蛋」恐慌已造成荷蘭家禽業損失至少3300萬歐元（約合11.7億新台幣）。
報導稱，荷蘭衛生部長埃迪絲•席佩斯(Edith Schippers)和經濟部政務次長馬丁•范達姆(Martijn van Dam)在致國會的一封信中指出，「使用氟蟲腈對(荷蘭)家禽業造成的直接損失估計在3300萬歐元，其中1600萬歐元是後來的禁令所致，而1700萬歐元源於讓農場免除氟蟲腈污染的相關措施」。
據荷蘭瓦荷甯罕大學經濟研究中心的調查，每家禽養殖場的平均初期損失在12萬歐元到20萬歐元。目前荷蘭雞蛋檢出殺蟲劑氟蟲腈引發的毒蛋恐慌現已蔓延18個歐洲國家，甚至遠至中國香港。
(中時)
關鍵字：荷蘭
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