印度在中印邊界西段修路 陸外交部：自己打自己的臉

中國大陸外交部發言人華春瑩24日就印度批准在中印邊界西段實控線附近修路一事表示，「這聽起來像是印方是自己在打自己的臉」，印方在中印邊界有關問題上一直說一套做一套。這無助于維護中印邊境西段的和平穩定，無助於緩和當前兩國邊境地區的局勢。

大陸官媒《新華社》報導稱，在當日例行記者會上，有記者問，據《印度斯坦時報》報導，近日，印度內政部批准建設一條從瑪律斯米克拉到熱泉的公路。瑪律斯米克拉到班公湖西北端僅20公里。印度媒體稱，修建這段公路對印度來說，可以把偏遠地區的印度安全部隊與中印邊界爭議地區連接起來，「以確保印度邊防部隊的優勢」。中方對此有何評論？

華春瑩說，「聽這報導感覺印方是自己在打自己的臉」，中方在自己的領土上修公路，印方以所謂「安全關切」為藉口，非法越界阻撓。現在印方這麼做，恰恰再次證明印方在中印邊界有關問題上一直說一套做一套，自相矛盾，前後不一。

報導稱，華春瑩表示，「我願重申，中印邊界西段尚未劃定。中印雙方同意，在邊界問題最終解決之前，共同維護邊境地區的和平與安寧。」印方在西段實控線附近修建具有軍事目的的基礎設施，這無助于維護中印邊境西段的和平穩定，無助於緩和當前兩國邊境地區的局勢。

(中時)