郭婞淳、洪萬庭舉起世大運金牌 黃健庭：引以為傲
台東縣政府教育處24日舉辦國中小校長會議，台東縣長黃健庭以台東子弟郭婞淳、洪萬庭，在世界大學運動會的舉重項目中一舉奪金為例，他強調他們努力的訓練，成名後還回饋地方，「我如果是他們的老師、教練，一定覺得很驕傲！」
黃健庭表示，郭婞淳是總統教育獎得主，6年前就見過她，看她從國際賽中揚眉吐氣，之後又因為訓練受重傷，但努力不懈再站上舞台打破世界紀錄，她不但沒有忘記台東，還將獎金捐給母校台東體中、寶桑國中。
而洪萬庭原本已經準備要退休，為了世大運決定再拚一次，終於拿下國際賽的首金，這種精神令人動容。黃健庭強調，如果他是這兩位選手的老師、教練，會多麼有成就感！多麼引以為傲！勉校長們成為學生成長的教練與老師。
校長會議還邀請前行政院長張善政分享「偏鄉教育的翻轉契機」，張善政認為翻轉偏鄉教育可以從科技資訊、程式設計等方面著手，結合企業、大學，讓偏鄉教育也能走出一片天。
今天活動中，黃健庭還頒發榮譽督學感謝狀給退休校長，感謝他們為教育的付出，而獲得教育部典範特色學校認證標章、教學卓越學校、體適能優等學校，也公開表揚頒獎。
(中時)
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