世大運》中華棒球明抗墨 施子謙國際賽首先發
中華棒球隊本屆世大運1勝2敗，無緣晉4強爭取衛冕成功，只能打第5到第8名排名賽，明(25日)上午11時在新莊棒球場對墨西哥之戰，推出施子謙掛帥先發，他設定目標至少主投5局，全力幫球隊贏球。
中華棒球隊歷屆最差成績在1993年獲得第6，本屆沒打進4強賽之後，只能爭取排名第5成績，不要在國門寫下歷屆最差成績紀錄。
明擔任抗墨先發投手施子謙，是中職統一獅第3輪挑選的新人，去年在U23世界第1次入選國家隊，一直以中繼投手為主，明是他國際賽第1次先發，也是業餘生涯告別秀。
他表示，首度在國際賽先發希望至少能投5局，然後幫助中華隊贏球。
明在另一地天母棒球場展開4強複賽，上午11時進行日、韓戰，晚上6時30分由美國對決捷克。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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