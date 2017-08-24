世大運高爾夫首日開打 未來還有3天

世大運高爾夫項目24日開打，未來還有3天賽事決定名次。（賴佑維攝）

世大運高爾夫項目24日開打，未來還有3天賽事決定名次。（賴佑維攝）

世大運高爾夫項目24日開賽，男子個人項目俞俊安以低於標準桿5桿暫居第4，劉永華則是低於標準桿3桿暫居第5，男子團體部分是136桿暫居第2。女子個人項目侯羽桑平標準桿暫居第9，陳萱高於標準桿2桿居第13，女子團體146桿暫居第4。

高爾夫賽事在桃園市楊梅區揚昇高爾夫球場開賽，從24日比到27日，每天18洞的賽事，4天共72洞，以桿數最少決定名次。

(中時)