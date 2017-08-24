南投縣府自籌5500萬　改善力行產業道路6大崩塌路段

南投縣長林明溱（舉手者）勘查力行產業道路，並指示將編列5500萬元修路，保障沿線部落居民出入安全。（廖肇祥攝）

力行產業道路險象環生，尤其第14公里靠近翠巒的路段崩塌嚴重，特別險惡。（廖肇祥攝）

南投縣長林明溱勘查力行產業道路後，指示工務處將編列5500萬元修路，保障沿線部落居民出入安全。（廖肇祥攝）

南投縣仁愛鄉力行產業道路路況險惡，沿線部落居民出入身家財產備受威脅，南投縣長林明溱近日頻繁上山勘查，決定除了向中央爭取前瞻計畫，興建替代道路，縣府將自籌5500萬元經費先行改善6大崩塌點，希望能徹底解決問題。

力行產業道路被稱為「全國最爛的路」，自七二水災後，道路多處崩塌、路基流失，修了10數年，花費數以億計，但路況還是不佳，只要一下豪大雨，翠巒、力行、紅香、瑞岩部落約三千多位村民經常受困，冒險翻越土石流下山避難，居民種植的蔬菜也經常因為路段而無法外運，或被迫改道台8線，經梨山、大禹嶺、武嶺下埔里，多出兩個多小時路程。

林明溱近日頻繁帶領工務處與地方民代勘查力行產業道路，日前參加中、彰、投、苗首長會議，公開向行政院長林全請命，希望爭取經費修路，24日並率工務處長陳錫梧、民原局長張子孝、仁愛鄉長江子信、縣議員等人視察，傾聽當地居民的心聲，林明溱指出，力行產業道路有6大崩塌路段，幾乎每逢豪大雨必斷，只要改善這6大路段，道路即可維持通行，縣府將投入5500萬元，優先整鋪破碎路面及危險崩塌區，先選定崩塌範圍最大最嚴重的14.5公里路段，利用灌水泥的貨櫃穩固地基，並縮短工期。

林明溱並表示，為徹底解決問題，力行產業道路整修或改道計畫應雙管齊下，除縣府投資5千萬元改善危險崩塌地外，中長期方面，爭取前瞻計劃或營建署災修經費，從紅香部落至翠巒興建替代道路，工程經費約7億餘元，屆時與原力行產業道路規劃重車與交通車分流，讓居民產業與行路安全都能確保。

(中時)