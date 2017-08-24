討債不成罵三字經 男子被判罰 6000元
嘉義縣40歲蔡姓男子今年2月到水上鄉羅姓男子住處，欲向羅男的太太余女索討債務，見無人應門，心生不滿，開口飆罵三字經，人在屋內的余女自覺名譽遭到減損，提出告訴，今24日嘉義地方法院判蔡男犯公然侮辱，判處6000元。
判決書指出，蔡男在不特定多數人都可以聽到的門外罵「小姐卡勇敢ㄟ啦，已經替妳通報，要報案不要緊，資料在這裡，卡勇敢ㄟ，恁爸水上、黑牛，欠錢還錢，欠東西還東西，錢敢花，不敢還，你躲在家就好？幹你娘」，雖當下情緒是憤怒、不滿，但「幹你娘」已屬攻擊性言詞，非平常玩笑話或口頭禪，當然會使被害人感覺人格受到攻擊，至於被告聲稱是剛好有車經過，嚇到才罵髒話的說法，法官認為是卸責之詞，不予採信。
(中時)
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