日高光啟連3年登台 樂迷30日手刀搶票
日本最強男女組合AAA之人氣成員-日高光啟，以SKY-HI個人名義宣佈首次世界巡迴演唱會『SKY-HI Round A Ground 2017』開跑！此次巡迴演唱會除了在日本16都市及巴黎、倫敦、洛杉磯、紐約、香港等地舉辦外，也確定10/20【五】登台開唱！這也是SKY-HI繼2015、2016年隨著組合AAA來台之後，連續三年造訪台灣！
去年SKY-HI於日本舉辦LIVE HOUSE巡迴演唱會時，就曾在廣播提到非常想來台灣舉辦個唱，此次海外巡迴尚未正式公佈前，SKY-HI本人更迫不及待在推特以流利的中文向台灣歌迷喊話：「今年我會在台灣舉辦演唱會，期待到時候能跟大家見面喔！」
SKY-HI（日高光啟）在2005年以AAA的成員身份出道，並同時以「SKY-HI」名義進行個人活動。2012年起開始與各個領域的知名音樂人合作，並獲得男性時尚雜誌「WOOFIN’」中「WOOFI’N AWARD 2012」的「最佳饒舌歌手」稱號。
他2013年以「SKY-HI」名義推出單曲《愛開花／RULE》正式主流出道；2014年推出首張專輯《TRICKSTER》，同年6月榮獲「MTV VMAJ 2014 BEST HIP HOP VIDEO」獎項。SKY-HI以卓越的Rap技巧及豐富的音樂性，吸引廣大樂迷的目光，最新單曲〈Silly Game〉也已在台灣各大數位音樂平台上架。
他的演唱會票價為VIP席2600元（優先入場，並於演出後可與SKY-HI握手、一對一合照）及一般席1600元，並確定於8/30【三】中午12:30起在ibon售票。
(中時)
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