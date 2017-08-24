福衛5號將升空 小英籲一起關心

福衛5號25日凌晨升空，蔡英文總統今天在臉書表示，這是第一顆台灣自主開發的衛星。未來，這一顆衛星將可以支援遙測國土、救援防災的任務，「我們一起來關心」。

她說，福爾摩沙衛星5號上面載著台灣人的技術，也載著台灣人的夢想。

國家太空中心NSPO克服許多挑戰、集結本土科技實力所打造的福衛5號，將在台灣時間8月25日的凌晨2:50，搭乘 SpaceX的Falcon 9火箭飛向太空了。

蔡英文表示，福衛5號是第一顆台灣自主開發的衛星。未來，這一顆衛星將可以支援遙測國土、救援防災的任務。

(工商)