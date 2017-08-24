北港金聲順 獲登錄為傳統藝術保存團體

北港金聲順的銅鑼從清代保留迄今，目前在北港文化中心展出。（許素惠攝）

北港金聲順的銅鑼從清代保留迄今，文化工作者吳登興等人很重視。（許素惠攝）

北港金聲順古樂協會理事長張崑煌敲的是目前該會使用的大銅鑼。（許素惠攝）

北港金聲順古樂協會獲縣府登錄為傳統藝術保存團體，雲林縣議員蔡岳儒（左二）贈匾恭賀。（許素惠攝）

150餘年歷史的北港金聲順開路鼓，是朝天宮媽祖遶境的引路陣頭，也是全國開路鼓陣頭始祖，後結合南管成立「金聲順古樂協會」，保留許多百年文物，今日被縣府登錄為傳統藝術保存團體，老樂師李春生也同登錄為台灣傳統藝師。

金聲順古樂協會是雲林第一支被登錄保存的古樂團體。協會理事長張崑煌指出，金聲順開路鼓創立於清同治5年，古名「路關鼓」，是朝天宮媽祖遶境及祝壽盛典的樂音禮儀隊伍，有如現今的鼓號旗隊，是媽祖出巡時引路的前導，一路鑼鼓喧天，周知家戶「媽祖來了」，俾便信眾聞聲迎駕。

雲林縣議員蔡岳儒贈匾恭賀，他說，金聲順開路鼓不只年久代遠，也保存許多珍貴文物，例如清代留存迄今的哨吶等樂器與錫爐，全都被登錄為文化資產，樂隊又被登錄為保存團體，藝文地位崇高。

李春生表示，金聲順陣容浩大，從鼓手到樂師約4、50人，曾受邀各地演出，也是媽祖出巡「迓熱鬧」的象徵，能獲登錄為團體保存，代表將傳承下一個100年。

雲科大文資系學生邱彥翔及文史工作者吳登興認為，金聲順保存數百首曲牌，是台灣少數從清代傳承至今的開路鼓，百年曲風獨樹一幟，足堪列為至寶保存。

(中時)