暨大附中、亞洲、建國大學合作 規劃新生始業輔導
國立暨大附中舉行為期三天的新生始業輔導課程，迎接高一新血，安排了多樣的實用課程，協助新生盡快熟悉環境，學習之路更順遂。
暨大附中和亞洲大學、建國科技大學一起規劃高一新生始業輔導，第一天安排了附中校園環境認識、高中職升學管道認識、介紹線上學生學習歷程檔案、及半天的健康知識闖關動態活動；第二天安排了反霸凌宣導、性別平等觀念建立及每位學生至電腦教室填寫並建立未來三年的線上學習歷程資料等，學校也佈置許多歡迎標語及海報，讓新生及家長感到十分窩心。
高中部學生第三天至亞洲大學移地訓練，亞洲大學由心理、護理、視光、商品、資傳、經管等系索，分組進行課程，讓高一的學生能夠體驗多元課程，思索未來出路，了解高中時期應有的態度和準備，為自己訂下未來目標，亞洲大學還特地安排知名的亞洲現代美術館供學生參觀，這是在全世界校園中第一座安藤忠雄美術館，館內豐富典藏，都讓暨大附中的孩子大開眼界。
高職部學生則至建國科技大學移地訓練，建國科大特別安排管理學院、工管、資管、國企、行銷等系所安排實作課程體驗，也安排了「我的未來不是夢」的生涯領域的，讓高一的新鮮人開創不同視野，了解高職及科大就業的無限可能，提早做好充分的準備。暨大附中校長張正彥表示，感謝學務處三天的新生始業輔導中，結合亞洲大學及建國科技大學兩所知名大學，籌辦出深具特色課程，讓每一位新鮮人都能感受到學校的用心。
(中時)
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