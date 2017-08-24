世大運》中華12金16銀 獎牌榜第3 俄緊追不捨

台北世大運中華射箭代表隊本屆賽事今（24）日結束，共拿下團體男、女子及個人女子共3面銀牌；射箭隊好手譚雅婷（前排左起）、彭家楙、雷千瑩、鄧宇成（後排左起）、彭士誠及魏均珩分享射下銀牌的喜悅。（黃世麒攝）

世大運獎牌榜。(18:40更新)

2017台北世大運第6天，中華隊今靠著射箭、跆拳道和舉重，進帳3銀、2銅，總獎牌12金、16銀、8銅，仍暫居所有參賽國家第3，僅次於韓國和日本。但第4的俄羅斯12金、14銀、24銅，只落後中華隊2銀，差距大幅縮小。

中華射箭隊今在3項反曲弓冠軍戰面對強敵韓國，男、女團早上都落敗，女子好手譚雅婷下午不敵韓國姜彩榮，射箭隊只收下3銀。另楊宗燁在男子跆拳道74公斤獲銅，姚季伶於女子舉重75公斤級摘銅。

(中時電子報)

男子跆拳道74公斤級，楊宗燁（右）在4強賽敗給美國選手石田史考特（Scott Ishida，左），獲得銅牌。（中央社）