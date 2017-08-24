世大運》與奧運好手同場競技 姚季伶當學習

姚季伶今在世大運女子75公斤級舉重項目奪下銅牌。(周鎮宇攝)

姚季伶今在台北世大運舉重項目女子75公斤級，以抓舉105公斤、挺舉131公斤，總和236公斤拿下銅牌，屈居於兩屆奧運金牌得主北韓好手林貞心，與里約奧運女子75公斤銀牌的白俄羅斯選手NAUMAVA Darya，姚季伶笑笑回應，當然奪下銀牌最好，不過銅牌也不錯。

今在女子75公斤級舉重項目中，其中北韓選手林貞心，在2012倫敦奧運69公斤級奪金，去年里約奧運又在75公斤級拿金牌，能夠在世大運與奧運兩大好手在場上交手，姚季伶表示，還是很緊張，畢竟他們在各項國際賽都有很不錯的成績，自己還要多多向他們學習動作。

姚季伶今在抓舉舉出105公斤與NAUMAVA Darya並列第二，可惜在挺舉部分最後1把無法成功舉起136公斤，所以屈居銅牌，吳銘通表示，其實當初就是想要坐三望二，所以一直跟著白俄羅斯選手，可惜最後挺舉失誤，沒有機會奪下銀牌，不過表現已經不錯了。

這次世大運舉重現場也有許多觀眾進場支持，姚季伶指出，聽到大家的歡呼聲其實讓自己很緊張，擔心舉不好讓觀眾失望，她還笑笑提到，今天也叫家人不要來到現場加油，因為怕自己緊張，所以叫家人在家守候成績就好。

(中時電子報)