國中小下周三開學 收心操免假期症候群

暑假接近尾聲，國中小學30日就要開學，為避免學生出現上課不專注、情緒低落或腸胃不適等「假期症候群」，特別推出「開學收心操」，提醒家長、學生漸進調整作息。

開心的暑假，很多學生的生理時鐘都紊亂，教育局建議第一步就是調整生理時鐘，建議家長依據開學後的作息，現在開始上緊發條，提醒小孩提早半小時睡覺、起床，逐步達成和學校一致的規律作息，並減少看電視、玩電腦遊戲的時間，尤其睡前盡可能不要使用3C產品，培養良好睡眠習慣，家長也要以身作則。

(中時)