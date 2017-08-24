國中小下周三開學 收心操免假期症候群
暑假接近尾聲，國中小學30日就要開學，為避免學生出現上課不專注、情緒低落或腸胃不適等「假期症候群」，特別推出「開學收心操」，提醒家長、學生漸進調整作息。
開心的暑假，很多學生的生理時鐘都紊亂，教育局建議第一步就是調整生理時鐘，建議家長依據開學後的作息，現在開始上緊發條，提醒小孩提早半小時睡覺、起床，逐步達成和學校一致的規律作息，並減少看電視、玩電腦遊戲的時間，尤其睡前盡可能不要使用3C產品，培養良好睡眠習慣，家長也要以身作則。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。