2017伊林璀璨之星 22歲台德混血小鮮肉奪總冠軍

22歲台德混血Simon是今年璀璨之星的總冠軍。(伊林提供)

由左開始分別為總冠軍與男模組冠軍Simon、女模組冠軍邱怡蕙、國民女孩組冠軍林采婕、演藝組冠軍王畯壕。（伊林提供）

2017最強選秀第6屆Eelin Star璀璨之星最終總決賽，今(24日)下午在Neo Studio舉行。歷經3個多月的培訓與評選過程，最終脫穎而出59位佼佼者在總決賽現場一決勝負，角逐亞洲新生代超模、青春洋溢國民女孩及全方位藝人！評審陣容包括伊林娛樂總經理陳婉若、美腿超模陳思璇、戲劇女神蔡淑臻、喜歡音樂總經理陳子鴻等，另日系搖滾小鮮肉樂團noovy、知名歌手周湯豪現場演唱，伊林名模藝人全員盛裝出席，為璀璨選手加油打氣。總冠軍由男模組的台德混血Simon stutzriem(30號)奪得，身高190公分，體重83公斤，23歲；女模組冠軍由身高179公分今年15歲的邱怡蕙(14號) 獲得，國民女孩組冠軍由15歲林采婕(14號)獲得，演藝組冠軍為西班牙、馬來西亞混血21歲的王畯壕(15號)。

璀璨第6年 全新發展星夢成真

總經理陳婉若與總冠軍、女模組冠軍合照。(伊林提供)

璀璨之星選秀堪稱業界最強選秀，從7月初海選、複賽到總決賽前，選手們歷經多項課程訓練，包括彩妝、泳裝及禮服台步課、商品展演、美姿美儀、平面POSE課、舞蹈課程、肢體開發、聲音開發等；選手們期間除參加「momo購物網人氣票選」外，另舉行2次複賽活動，分別為「醒吾之星」、「麗寶形象大使」選拔。現要在總決賽展現最強實力，一決勝負。總經理陳婉若表示，不同組別有不同評分標準，例如模特兒組最重要的是老天爺賞飯吃，首重身材比例，其他部分透過訓練學習即可改變，但這個行業，最重要的是需要執著與熱情；她覺得璀璨之星就像演藝圈的世大運，是一個選手比賽的場地，最重要是鼓勵一直堅守崗位的各位，都能夠為努力的自己鼓掌，今天只是一個開始，希望大家一起共同創造幕前、幕後的璀璨之星。

伊林名模、藝人盛裝出席

陳婉若率名模蔡淑臻、陳思璇出場。(伊林提供)

利菁與大愷、李明川。(伊林提供)

以中天《寵物大聯萌》入圍金鐘的李維維。(伊林提供)

總決賽由伊林麻辣天后利菁率領李明川、大愷擔任主持，伊林名模王麗雅、王尹平、吳品萱、王思偉、李培毓、詹乃蓁、陳詠芯、李維維、賴琳恩、殷琦、夏如芝、成語蕎、李懿、曾智希、杜詩梅、陳敬宣、金凱德、郭曉曉、陳志強、張雁名、楊鎮、BOi!等，盛裝出席參與這場伊林選秀盛會。

璀璨之星陳詠芯、金凱德 成績亮眼

金凱德、陳詠芯。(伊林提供)

「璀璨之星」第3屆總冠軍、女模組冠軍陳詠芯，現年19歲的她目前就讀輔大英文系，選秀比賽時，她仍是位高中生，今年參加《亞洲超級名模生死鬥》第5季奪5名，目前正擔任世大運籃球賽英語播報員，是籃球場上一大「嬌點」，她因為今天沒有要播報，特別來看比賽，她表示，播報時最難的部分是選手的名字，譬如有喉音、有彈舌等。她建議參賽者平常心享受這個舞台，因為機會難得，呈現出最好的自己，才有機會加入伊林家庭；「璀璨之星」第5屆總冠軍、國民女孩組冠軍金凱德在戲劇、雜誌拍攝上表現優異，她目前正準備開學，她建議參賽者要平常心不要害怕，要有自信，要覺得自己是最棒的。巧的是，兩位總冠軍都是景美女中學生，工作和學業表現都相當優秀。

小鮮肉樂團noovy、周湯豪獻唱

noovy。(伊林提供)

周湯豪壓軸表演。(伊林提供)

節目開場由日系搖滾小鮮肉樂團noovy帶來〈三等星〉、〈Cross The Line〉演唱，noovy是璀璨第3屆參賽者，這次再站上總決賽舞台，角色從參賽者轉換為表演者，心情相當興奮；最後壓軸表演由歌手周湯豪攜6舞群，一連帶來〈Turn up〉、〈帥到分手〉、〈My boo〉勁歌熱舞，全場氣氛嗨到最高點。

女模泳裝秀 國民女孩、機器人尬舞

國民女孩表演。(伊林提供)

總決賽現場，選手在舞台上展現自我，「演藝組」展現特殊才藝，把舞蹈Battle、大提琴SOLO、B-BOX穿插融入表演中；「男、女模特兒組」伸展台上演繹WET泳裝、D-S Wedding禮服、東潮時裝西服走秀，展現自信優雅的一面；「國民女孩組」穿KnightsBridge服飾，與6台威剛機器人萌啵啵在台上共舞，展現青春可愛氣息。「演藝組」、「國民女孩組」演出鞋由ROYAL ELASTICS贊助提供。

總冠軍獲不限航點來回機票

總決賽會從59名參賽者，男、女模特兒組（男模15位、女模15位）、演藝組（15人）、國民女孩組（14人），各組選出一名冠、亞、季軍，4組冠軍中再選出1位總冠軍，總冠軍可獲華航不限航點來回機票一張；另將選出「momo人氣王」、「最佳上鏡頭獎」、「中天之星」各1名，「最佳身材比例獎」男女各1名。

8月24日總決賽現場LIVE直播，在中天YouTube頻道、伊林Eelin FB粉專14:00準時直播。另中天綜合台、中天亞洲電視台分別於9月15日15:00、9月16日14:00，播放總決賽2小時精華版，未能到場的觀眾，同步感受現場選秀緊張氣氛。

(中時電子報)