兩岸藝術家聚溫州鹿城 探討公共藝術

本次展覽是由來自台灣的清華大學在讀博士董子瑗及大陸青年劉宣辰共同策展 。（主辦單位提供）

鹿城·臺灣公共藝術交流展8月22日-23日在浙江溫州舉辦。兩岸公共藝術領域知名專家與學者以專題演討會、學術主題沙龍、公共藝術作品展示、攝影家作品展等方式共同探討公共藝術發展的現狀及未來。這些專家學者的觀點也為溫州鹿城區「大建大美」的都市更新計劃提供可供借鑒的新思路。

來自臺灣的策展人董子瑗，目前是臺灣清華大學美術學院雕塑系博士生。此次是她第二次在溫州策展。去年她在溫州的首次亮相是在黎明 92 文創園(心工廠藝術中心)舉辦「文化傳承 相約溫州」藝術展。展覽主要以雕塑藝術作品展示為主，並包含圍繞雕塑藝術與創意生活、商品與文創結合、生活融入文創、雕塑與文創等主題的兩岸學者學術交流會。

提到策展的初衷，董子瑗表示這源於兩岸文化上的一些差異，她希望透過藝術文化交流來改變這種差異。「本質就是中華文化，只是大陸和台灣文法用語上現在會有一些差異。通過展覽，老師們的反饋讓我覺得這種文化交流特別有意義，也就有了這一次的展覽」。

在董子瑗的構想中，她希望每一次的主題都能夠更進一步。「比如去年是雕塑品，非遺。那今年就是藝術品怎樣陳列在公共空間，有了這兩次的鋪成，可能接下來就是什麼是公共藝術。」

公共藝術希望能結合城市特有的歷史文化特色，讓民眾更珍惜（主辦單位提供）

董子瑗表示，希望下一次展覽，台灣的藝術家能夠不僅僅是到溫州簡單的參訪交流，而是能夠在這座城市居住一段時間，創作公共藝術作品，同時當地的民眾也能在創作的過程中參與進來。

在此次鹿城·台灣公共藝術交流展來自台灣的藝術專家與攝影家達到12人。每一位都帶來了各自的作品與演講主題，藝術家林熺俊帶來的高捷公園站模型讓前來參觀的溫州城市規劃建設管理們稱讚不已。高雄師範大學視覺設計系教授李億勛則將馬賽克鑲嵌與公共藝術結合在一起。此外，還有藝術與產業的共鳴、屏東千禧公園公共藝術設置案例等多元主題。

目前，大陸不少城市紛紛推動都市更新計劃，對此，李億勛建議能夠更多的結合城市特有的歷史文化特色，同時也讓民眾參與進來。李億勛說，公共的藝術是屬於大家的藝術品，要大家能夠接受而不是曲高和寡。民眾只有理解了才會去愛惜這個作品。

(中時電子報)