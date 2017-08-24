土屋太鳳遭「好兄弟」纏上 情緒落差轉變大
因演出晨間劇走紅的日本新生代演員土屋太鳳跟福士蒼汰，攜手接演由漫畫改編的靈異日劇《通靈男女》，詮釋擁有通靈能力的大學生，協助流連世間的幽靈們完成生前心願、順利前往西方極樂世界。雖說劇情走溫馨感人的喜劇路線，但對自身也有靈異體質的土屋太鳳來說，這部戲其實拍得並不輕鬆。
土屋太鳳透露，由於自己平時就很容易被「好兄弟」纏上，養成她隨身攜帶鹽巴及柑橘類香味物品來避邪的習慣。而在該劇拍攝期間，土屋太鳳也盡量避免單獨待在演員休息室，寧可在攝影棚內四處閒晃以打發時間。
只是人算不如天算，某次出外景，劇組恰巧來到某個以撞鬼聞名的地區進行拍攝，或許因為強烈感受到身邊「好兄弟」的存在，原本活潑開朗的土屋太鳳，隨著天色逐漸變暗，表情竟也跟著越來越嚴肅，情緒落差之大，當場嚇壞一票工作人員，逼得大家加緊腳步速速完成拍攝。
除了土屋太鳳，今年接演人氣驚悚日劇《毛骨悚然撞鬼經驗》的北川景子，戲外同樣也是撞鬼的常客。北川表示，有時前往荒廢的建築物拍戲時，都覺得不太舒服，在現場瞥見詭異的人影更是家常便飯，經常把她嚇得雞皮疙瘩掉滿地。對此，她苦笑說：「其實我也很怕遇到那些東西，所以平常我都盡量不聽鬼故事，鬼屋我也絕對不會去。」
配合鬼月到來，緯來日本台將從今日(8/25)起，週一至週五晚間10點播出土屋太鳳與福士蒼汰合演的《通靈男女》，明日(8/26)起連續兩週星期六晚間11點，將播出台灣觀眾的鬼月最愛日劇「毛骨悚然撞鬼經驗」系列。
(中時)
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