毒女友再爆T.O.P真面目 脫口決定說實話主因

韓瑞希再控T.O.P將罪都推給她。（圖／翻攝自微博；達志影像）

韓國天團BIGBANG成員T.O.P因去年11月在家中與女友韓瑞希3次呼麻，不但丟了義警工作，還被判10個月有期徒刑、緩刑2年，昨(23日)韓瑞希首度受訪，爆大麻菸起初是T.O.P從口袋裡掏出的，自己絕無引誘他呼麻，引來網友批她為博同情才改口的說法，今稍早韓瑞希再透過E-mail說真相，除了說明兩人涉毒經過，也強調她先前在警方面前便是陳述這類說法，絕無「翻供」。

據韓國媒體報導，韓瑞希昨開口公開反咬T.O.P才是害她首次碰毒的引薦人後，引來許多非議，今她再透過E-mail還原兩人吸毒過程，表示當時是T.O.P先拿出大麻菸勸誘她嘗試，還騙她只是一般的菸，但當韓瑞希吸了一口反問是不是有大麻，T.O.P沒否認笑說：「對啊！朋友幫我找到的」，之後韓瑞希便沒多問該名友人的身分。

韓瑞希表示，她與T.O.P交往時，他曾多次向她訴苦表示很累，相約一起吸麻紓壓，之後又因韓瑞希是一般人身分，比T.O.P更方便買毒品，她便答應由她去交涉買毒事宜，如今想起，韓瑞希十分後悔，案情曝光後，因為T.O.P曾是她喜歡的人，對於男方所有指控，韓瑞希本想默默吞下，但因每天都收到十多封黑函詛咒她，使她憤而決定公開真相，並強調自己並非為二審才大翻盤，一直以來她在檢方面前都是這套說法，從未改變。

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(中時電子報)