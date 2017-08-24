警關懷她緊張 原來是毒蟲
遭通緝的38歲黃姓女毒蟲，近午獨自走在台西鄉溪頂村台17線89.5公里南下道路，員巡邏看到怕她危險，主動上前關心，不料，她神色緊張，令警起疑，經仔細端詳，認出是轄內列管的女毒蟲，當場查獲海洛因、安非他命與針筒、吸食器等，警訊時，甚至毒癮犯了，警採取安全措施，警訊後被解送歸案。
巡佐林進財、王豐田執勤時發現有女子形單影隻，怕他有危險上前關心，女子看到有警察嚇得臉色發白轉身想跑，員警察覺有異及時攔下，警方問他：「你住哪裡？在這裡做什麼？」女子支吾其詞謊稱是住在口湖，出門運動要走路回家。
警方看他神情慌張不時緊握小皮包，懷疑他有不法，查證身分時發覺他謊報，巡佐王豐田覺得他很眼熟，很像是曾抓過的毒犯，女子藉故想走但被攔下，王豐田告訴他：「證件拿出來看一下，我好像看過你！」
清查時發現眼前的女子是遭到毒品通緝的黃女，有竊盜及毒品前科。員警要將他帶回時，他一度想掙脫，小皮包中掉出安非他命及吸食器，當場被識破。
在警所警訊時，黃女一度毒癮發作痛苦難耐，苦苦央求警方放了他，員警採取安全的防護措施，等他毒癮稍解即進行偵訊，他坦承毒品是自己使用，剛才在路邊也是在找安全的地點要施打，卻被警方撞見露餡，被解送通緝機關新北市地方法院歸案。
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(中時)
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