土耳其發生大客車交通事故5死

土耳其首都安卡拉附近24日早晨發生一起重大交通事故，至少5人喪生，另有32人受傷。

據悉，一輛省際長途大客車從土耳其西部城市布爾薩出發，行駛至安卡拉附近高速公路時失控，撞上高架橋橋墩。事發地距安卡拉市中心約35公里。傷者已送醫院救治，警方正在調查事故原因。

(中時)