文化定位搶觀光市場 台南市飯店房數連3年每年成長約2成
台南市以文化定位觀光產業方向獲得市場青睞，全市的飯店房間數不斷興建擴增，連續3年成長約20%，台南市在國旅市場的網路搜尋流量名列前茅，一家老牌的五星級飯店業者24日歡慶成立16周年，直言越多競爭者投入行銷，可把城市的觀光大餅做大。
台南市在縣市合併升格後，觀光產業看好，飯店、民宿數量一起增加，台南市觀光局長王時思表示，台南市現有飯店242家，民宿154家，新建籌備中的飯店業者還有30幾家，觀光產業蓬勃發展。
王時思表示，府城的歷史文化包括建築、美食、生活各方面，都足以成為吸引觀光的亮點，台南市政府打造文化藝術平台，舉辦不少歷史建築的導覽活動，以文化定位觀光走向，在觀光市場上受到歡迎。
台南市飯店、民宿業者近年如雨後春筍般成立，過去走在灰色地帶的民宿業者，這一年來已有80幾家申請，68家審核通過，大型飯店也一家一家成立。
台南市觀光旅宿業者遽增，尚未造成市場惡性競爭，中西區一家老牌五星級飯店24日歡度16周年慶，認為越多業者來行銷城市各景點，反而可把觀光大餅做大。
台南飯店業者最近更一起到東南亞行銷觀光新南向政策，對新加坡、馬來西亞等國的旅遊消費能力感到樂觀，預估可為台南擴展新的觀光商機。
(中時)
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