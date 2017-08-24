俄男撿屍英籍女老師 3個月後遭起訴
撿屍性侵案！1名20歲俄羅斯籍男子於今年3月間，在新北市金山區野柳從事表演活動，一次趁休息空檔時，邀約了1名身材火辣的英國籍女教師，一同前往萬里區的朋友家中飲酒作樂，女教師不勝酒力醉倒，男子竟起歹念，將她帶回家中嘿咻，女教師酒醒後驚覺遭到性侵，但卻在3個月後才控告男子，基隆地檢署今偵結，依強制性交罪嫌起訴男子。
起訴書指出，俄籍男子是1名表演工作者，來台進行表演活動，因為先前就已認識該名英籍女子，於是在今年3月間，將她邀約到朋友家中喝酒吃飯，但因為喝得太嗨，女子倒頭就睡，男子便藉機將她帶回宿舍嘿咻，女子起床後發現自己全身赤裸，驚覺遭到性侵，直到今年6月初，才報警提告。
英女指控，俄男趁她意識不清楚時下，將她撿屍帶回宿舍，且在沒有經過她的意願及同意下，強制和她發生性行為。
「明明就有說有笑，是兩情相悅！」俄男辯稱，當下女教師隨他離開朋友家時，意識不但清楚，還和他有說有笑，到他家裡後，2人是在兩情相悅的情況下發生性關係，並沒有硬上的行為。
不過，基隆地檢署今日偵結，仍認定俄籍男子有涉案嫌疑，依強制性交罪將他起訴。
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(中時)
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