寵物身後事有商機、無法規 飼主急待政府訂自治條例

不少飼主將寵物當成家人，僅管牠們過世仍當成「人類往生」一般祭拜。（讀者提供）

越來越多民眾重視寵物身後禮儀，將寵物骨灰罈放在民間業者經營的動物納骨塔祭拜。（讀者提供）

寵物過世後，有的飼主將其火化後，選擇把骨灰種在盆栽內，作為紀念。（讀者提供）

台灣近年動保意識當道，許多飼主願將寵物身後事比照人類安葬，成為另類商機，多數縣市政府尚無法源規範。今年號稱台灣寵物零人道撲殺元年，寵物安葬制度話題再起，飼主們希望官方制訂法規，並有公辦機構投入經營，提供保障。

寵物市場上，汪星人、喵星人的周邊商機蓬勃，業者從寵物身前的商機，發展到身後商機，全台已有20餘家專門處理寵物後事的民間業者，各縣市公家單位近年亦探詢投入發展動物身後禮儀，籌措自有財源。

「寵物殯葬業」雖夯，至今卻未有專門法令規範，現有辦理寵物身後安葬事宜的業者，商業登記為「廢棄物清理業」，建塔位提供寵物骨灰貯存的業者，商業登記則是「倉儲業」。

業者在沒有專屬法令規範下營運，民眾怕沒有保障，有飼主擔心，哪天業者經營不善倒閉，自己的寵物骨灰也會突然消失，寄望有個合法安全的公辦機構，除了收費可統一，也提供死去的浪浪可集中埋葬，教育孩子尊重生命的道理。

近年來有不少公家機關有意發展，卻擔心法令無所依據。台南市白河區公所曾有意將閒置的納骨塔，修建轉為公營寵物塔位，卻因缺乏中央法令規範而作罷。

農委會曾邀集全台動保單位與業者召開會議，決定不對寵物身後事業另擬中央法規，內政部反對寵物身後法令使用「殯葬」字眼，以免與「人類」專用的殯葬法令混淆。但縣市政府仍可另訂自治條例來發展。

寵物身後事業話題再起，飼主尋求民意代表與自治團體公開倡議訂立專屬自治條例，企盼有公辦的寵物禮儀機構，提供寵物身後處理更有安全、保障。

(中時)