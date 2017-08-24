動保意識抬頭 台南寵物過世交專業焚化遽增

台南市各類寵物過世，多數仍當成垃圾處理，近年動保意識抬頭，許多寵物被當成「家人」看待，飼主開始願意花錢交給動保處委託業者專業焚化，選擇找業者貯放在寵物納骨塔內為數亦漸漸增多。

寵物過世後，台灣各縣市做法大同小異，台南市分為「丟垃圾車」、「交給動保處委外焚化」與「尋求民間寵物生命禮儀公司」3種。

「丟垃圾車」方式通常為飼主將寵物屍體用黑色塑膠袋包住，當成垃圾丟上垃圾車，根據環保局表示，寵物的屍體最後會被當一般垃圾進入焚化爐焚毀。

第二種方式是民眾將寵物屍體交給動保處善化、灣里兩個收容所，再委外給醫療廢棄物處理業者，將屍體當成醫療廢棄物，高溫火化。此方式需收費，屍體未達15公斤500元，屍體重15公斤以上800元。同樣是最後火化，過程感覺較為慎重，動保處表示，近年飼主選擇此方式驟增。

第三種方式即請民營業者處理寵物身後事，花費最為昂貴，多數先焚化後放入骨灰罈，安置在業者自建的專屬寵物納骨塔位，部分作成盆栽，過程有超渡儀式。

請禮儀業者處理寵物屍體，根據一般市場價格，團體火化較便宜，10公斤以下收費2500元，個別火化每隻約5000元，尚未計骨灰罈材質，誦經超渡等各種更精緻的價金收費。

寵物禮儀事業商機夯，業者現在多會結合在地的動物醫院，醫院宣告寵物死亡後，再詢問飼主意願。

(中時)