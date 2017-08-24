世大運選手村血汗？洗滌工不停洗沒得休息

有網友在爆料公設爆料，世大運選手村內的清潔洗滌工，每天工作12小時，但卻根本只休息半小時。（本報資料照片）

有網友在爆料公設爆料，世大運選手村內的清潔洗滌工，每天工作12小時，但卻根本只休息半小時，超時工作沒有加班費，不停地洗盤根本無法停下來休息，對此，新北市勞工局22日派員前往勞動檢查，發現2家公司疑有工資未全額給付及加班費狀況，將進一步釐清確認。

網友指控，「大家（洗滌工）不斷反映手、腳受傷及不舒服，公司也只是敷衍對待回應而已，根本沒站在我們立場想，工作時間內要不停地洗盤以及其他餐具無法停下來休息，薪資與餐點部分及休息時間跟力基人力公司、偕統科技公司反映，這兩家公司不斷互相推卸還有逃避沒實話答覆。」

新北市勞工局勞動檢查處22日派員實施勞動檢查，發現世大運選手村內餐廳業務由澳大利亞商全球餐飲管理顧問有限公司負責，其中餐廳清潔部分由該公司再轉包給偕統科技有限公司承攬，另外，因偕統有人力需求，再與力基有限公司簽訂合約，要求支援派遣勞工70名供其調度運用。

勞工局表示，兩家公司疑有工資未全額給付及未依法計給加班費，涉嫌違反勞動基準法第22條第2項及第24條規定，但因勞資雙方認知有異、部分事證待釐清，將進一步調查，查證屬實將予以開罰。

(中時)