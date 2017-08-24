第一帥男網交遭打槍 《真愛》簡訊無法擋
被媒體譽為德國「第一帥男」弗萊德里奇穆克（Friedrich Mucke），在宣傳他的賣座新片《真愛LINE著你》（Text For You）時，坦承自己在網路上交友屢遭打槍，讓人大感意外！
穆克在片中飾演勇敢追愛的體育記者馬克，又MAN又帥的模樣不僅擄獲女主角卡洛琳荷芙絲（Karoline Herfurth）的心，也把眾多女性觀眾迷得暈頭轉向，看完電影直呼「好帥啊！」
有趣的是，當穆克應卡洛琳邀請試鏡時，竟發現片中男主角根本是依照他的個性來打造，不但也是死忠足球迷，連愛情觀都相似、並非懂得浪漫的男人，好像沒有別人比自己更適合，只好同意演出。
該片描述帥氣的記者馬克（弗萊德里奇穆克 飾）從沒對愛情心動過。有天，他的手機莫名收到陌生人傳來的一首首「簡訊詩」，字裡行間的真情思念，竟深深觸動了他。
穆克畢業於戲劇學院，17歲就驚艷德國劇場界，轉戰大銀幕更獲「巴伐利亞電影獎」（Bavarian Film Awards）最佳新演員肯定，擁有俊俏外型的他備獲媒體注目，被形容是劇場界「第一帥男」，連《真愛LINE著你》導演卡洛琳荷芙絲都是他的粉絲。
隨著電影大賣，人氣水漲船高的穆克，還自爆原本玩交友軟體Tinder都「已讀不回」，現在桃花運超旺，示愛簡訊擋都擋不住，也讓他迫不及待想快點找到真愛。
幸好電影上映後情勢逆轉，桃花運瞬間大開，目前仍單身的他、接獲示愛簡訊不斷，讓他又驚又喜，直呼「這電影好有魔力！」這部真情流露、創下2億賣座紀錄的浪漫喜劇《真愛LINE著你》，將於明天(8/25)上映。
(中時)
關鍵字：《真愛LINE著你》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。