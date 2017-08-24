第一帥男網交遭打槍 《真愛》簡訊無法擋

弗萊德里奇穆克（Friedrich Mucke）。（海鵬）

弗萊德里奇穆克（Friedrich Mucke）桃花大開。（海鵬）

被媒體譽為德國「第一帥男」弗萊德里奇穆克（Friedrich Mucke），在宣傳他的賣座新片《真愛LINE著你》（Text For You）時，坦承自己在網路上交友屢遭打槍，讓人大感意外！

穆克在片中飾演勇敢追愛的體育記者馬克，又MAN又帥的模樣不僅擄獲女主角卡洛琳荷芙絲（Karoline Herfurth）的心，也把眾多女性觀眾迷得暈頭轉向，看完電影直呼「好帥啊！」

有趣的是，當穆克應卡洛琳邀請試鏡時，竟發現片中男主角根本是依照他的個性來打造，不但也是死忠足球迷，連愛情觀都相似、並非懂得浪漫的男人，好像沒有別人比自己更適合，只好同意演出。

該片描述帥氣的記者馬克（弗萊德里奇穆克 飾）從沒對愛情心動過。有天，他的手機莫名收到陌生人傳來的一首首「簡訊詩」，字裡行間的真情思念，竟深深觸動了他。

穆克畢業於戲劇學院，17歲就驚艷德國劇場界，轉戰大銀幕更獲「巴伐利亞電影獎」（Bavarian Film Awards）最佳新演員肯定，擁有俊俏外型的他備獲媒體注目，被形容是劇場界「第一帥男」，連《真愛LINE著你》導演卡洛琳荷芙絲都是他的粉絲。

隨著電影大賣，人氣水漲船高的穆克，還自爆原本玩交友軟體Tinder都「已讀不回」，現在桃花運超旺，示愛簡訊擋都擋不住，也讓他迫不及待想快點找到真愛。

幸好電影上映後情勢逆轉，桃花運瞬間大開，目前仍單身的他、接獲示愛簡訊不斷，讓他又驚又喜，直呼「這電影好有魔力！」這部真情流露、創下2億賣座紀錄的浪漫喜劇《真愛LINE著你》，將於明天(8/25)上映。

(中時)