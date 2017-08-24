世大運》台灣最速男 楊俊瀚10秒20改寫全國紀錄

世大運男子百米中華隊楊俊瀚晉級決賽。（季志翔攝）

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊楊俊瀚（藍衣）在男子100公尺準決賽跑出10秒2的成績，進入決賽。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

2017世大運田徑項目24日進入第2天賽程，中華隊楊俊瀚（左）在男子100公尺準決賽跑出10秒2的成績，進入決賽，開心與教練擁抱致意。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

臺北世大運田徑24日晚間進行男子100公尺準決賽，「台灣最速男」楊俊瀚跑出10秒20佳績，改寫自己5月於大專運動會締造的全國紀錄，順利晉級將於晚間8時40分進行的百米決賽，力拚把金牌留在台灣。

楊俊瀚23日開始在男子100公尺項目出賽，預賽10秒33、複賽10秒31都有水準演出，順利晉級。來到24日的獎牌戰，楊俊瀚繼續加溫，準決賽就跑出10秒20的新全國紀錄，以分組第1晉級決賽。

楊俊瀚上月初參加印度亞錦賽，就在100公尺決賽以10秒31奪得銅牌，是我國相隔30年後再度於亞錦賽男子百米奪牌。他後來還在200公尺決賽摘下我國第1面亞錦賽短跑金牌，近況好到不行。

中華隊教練團在這次世大運前評估，認為標槍鄭兆村較有機會奪金，楊俊瀚有機會得牌，若要奪金則得有「超水準」演出。結果楊俊瀚複賽就跑出他在印度摘銅的成績，今天更是一舉超越自己，就看決賽能否一舉奪金！

(中時電子報)