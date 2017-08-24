台灣文學學會：支持課綱大幅調整 降低文言文比例

台灣文學學會24日舉行「支持高中國文課綱大幅調整」記者會。（李侑珊攝）

台灣文學學會24日舉行「支持高中國文課綱大幅調整」記者會，認為降低文言文比例，增加白話文及台灣詩文文選，符合全球化思潮共鳴共振的潮流，能為學生在新時代培養並增加理解與表達能力。

高中國文課綱是否要調降文言文比例，以及將那些文章納入教材，近來爭議不休，台灣文學學會理事長林淇瀁（筆名向陽）24日與多位學者召開記者會，反對課綱審訂淪為意識型態之爭，支持教育部大幅調整12年國教國語文課綱。

林淇瀁說，台灣學生在國際PISA測驗（國際學生能力評量）中，閱讀表現較落後，在於國文科選文有問題，即文言文比例太高，加上文化基本教材，對學生、家長都是沉重負擔，因此在坊間看到國文補習班林立，此舉無益於學習，因國文教學重點是要讓學生會寫自傳、求職信，以及與朋友在網路溝通時，能寫即說出有邏輯的短文。

針對文言文比例是否調降，林淇瀁說，課審會尚未有定案，媒體卻將焦點放在多選了哪幾篇台灣詩文，倒置外界對台灣文學貼上的「刻板印象」。

今日與會學者另包含賴和文教基金會常務董事陳萬益、台灣文學館館長廖振富、臺大臺灣文學研究所教授兼所長黃美娥，其強調支持大幅度調整課綱，是站在台灣文學界的立場，而非秉持意識型態、或是支持官方觀點，且希望和中文系、華文系的眾多夥伴們一起推動國語文的教學。

(旺報)