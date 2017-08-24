世大運100公尺準決賽 楊俊瀚刷新全國紀錄

世大運男子百米中華隊楊俊瀚晉級決賽。（季志翔攝）

目前國內「跑得最快的男人」楊俊瀚今（24）晚在世大運男子100公尺準決賽飆出10秒20的佳績，不僅超越日本好手多田修平，同時也打破自己保持的10秒22全國紀錄。

楊俊瀚在世大運男子百公尺準決賽的第1組出賽，槍響起跑並未領先，不過中段開始加速突出，就在終點之前超越日本最快的多田修平，率先壓線取得分組第1晉級決賽。

楊俊瀚在今年的大運會跑出10秒22的全國紀錄，今晚他再以10秒20刷新自己的紀錄。

(中時)